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Spor Beşiktaş Bilal Ceylan bombasını patlatıyor
Spor

Beşiktaş Bilal Ceylan bombasını patlatıyor

Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanan Bilal Ceylan, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:29:00 - 2021-01-25 16:47:43
Beşiktaş Bilal Ceylan bombasını patlatıyor

Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanan Bilal Ceylan, Ümit Milli Takım kampında NTV Spor muhabiri Övünç Özdem'in sorularını yanıtladı.

"Oraya gidip kendimi daha çok gösteririm" diyen 17 yaşındaki oyuncu, "Eskişehirspor biraz iyi gitmiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kampa geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Transfer hayırlısı olsun. Görüşmeler devam ediyordur. Açıklama yaparlar. Şimdilik ben buraya odaklandım" dedi.

"Bundan sonrası için Beşiktaş ve milli takımdaki hakkında neler söyleyeceksin?" sorusuna ise Bilal Ceylan, "İlk önce gidip orada oynamak istiyorum. Kolay değil, çok çalışmak lazım. Oradan da Milli Takım ve Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını verdi.

Futbolcu olmaya nasıl karar verdiğini de anlatan Bilal Ceylan, "Küçüklükten beri top oynuyordum. Hevesim vardı, buraya geldim. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. Hocalarım sağ bek olmama karar verdi. Orada oynadım ve ilerledim. Gökhan Gönül idolümdür. Onu hep izlerim. Rosier de çok iyi bir sağ bek. Çekişme iyidir. Gittiğimde oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın çok iyi gittiğini ve iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Bilal Ceylan, "Sezon sonu inşallah daha iyi olur. Hep birlikte sezon sonu göreceğiz. Gelen mesajları çok görüyorum. Oraya gidince inşallah kendimi gösteririm. Mesajlar geliyor ve çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

 

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