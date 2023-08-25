Beşiktaş Belediyesi'nden 'sistematik talan planı'... Çırağan'dan sonra Abbasağa'da kıyım

Beşiktaş Belediyesi, tepkiler sonrası otopark yapamadığı Abbasağa Parkı için "sistematik talan planı"nı devreye soktu. Bakımsızlığa terk edilen parkta ağaçlar kurudu, otlar sarardı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacı gizli gizli belediye ekiplerince kesildi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılından beri Abbasağa Parkı'nı gözüne kestirdi. 2015'te parktaki spor aletleri söküldü. Yerine kafe yapılacağını öğrenen mahalleli duruma tepki gösterip parkta beklemeye başladı. Tepkiler üzerine CHP'li belediye geri adım attı ancak durmadı.

'YENİLEMEYİN, BAKIM YAPIN'

Beşiktaş Belediyesi, 2 yıl sonra ise Abbasağa Parkı ile ilgili yeni bir proje hazırladı. Projede, sert zeminin değiştirilmesi, oyun grupları, elektrik ve sulama altyapısının yenilenmesi planlandı. Ancak mahalleli yeniden tepki göstererek yenilenme değil, bakımın artırılmasını ve devamlı olmasını talep etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO