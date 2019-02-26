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Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper, okul okul gezip, öğrencilere kedi ve köpek maması dağıttı

Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av.

26 Şubat 2019 Salı 14:29
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper, okul okul gezip, öğrencilere kedi ve köpek maması dağıttı

Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, okul okul gezip öğrencilere kedi ve köpek maması dağıttı. Öğrencilerden soğuk havalarda minik dostlarını yalnız bırakmamalarını isteyen Toper, canlılara merhametin çocuk yaşlarda kazanılan bir alışkanlık olduğunu vurguladı.


Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Av. Serkan Toper seçim çalışmalarında sokak hayvanları için alkışlanacak bir harekete imza attı. Başkan adayı Toper Beşiktaş ilçesinde bulunan okulları dolaşarak, öğrencilere soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaları konusunda öğüt verdi. Toper daha sonra yanında getirdiği kedi ve köpek mamalarını öğrencilere dağıtarak okul çıkışlarında sokakta gördükleri aç ve sahipsiz olan sokak hayvanlarını beslemelerini istedi.


Öğrencilerden yoğun bir ilgi gören Toper, seçim kampanyasının ana konularından birinin de hayvana yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu belirterek “Biz seçim kampanyamıza başlarken ’hayvana şiddete itiraz et Beşiktaş’ dedik. Açıkladığımız ilk projede ’Beşiktaş’ta hayvan hastanesi ve hayvan oteli olacak’ dedik. Bu kapsamda malum soğuk kış şartlarında sokak dostlarımız aç ve susuz kalma riski altındalar. Bunun için çocuklarımız bilinçlendirmek ve sokak dostlarımızla kaynaştırmak adına bugün çocuklarımıza kedi ve köpek maması dağıttık. Onlardan da akşam eve girmeden önce bir tane sokakdostumuzu bulun ve onu besleyin diye rica ettik" diye konuştu.


Köpeklere, kedilere ve yaşayan canlılara merhametin çocukluk yaşta kazanılan bir alışkanlık olduğunu vurgulayan Toper, "Bu alışkanlığın da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklarımız zaten inanılmaz derece bir hayvan sevgisine sahipler ve kendilerini de çok iyi ifade ettiler. Çocuklarımızın bugün bize anlattıkları ve kendilerini ifade yetenekleri Türkiye’nin geleceği adına da beni çok umutlandırdı” ifadelerini kullandı.


Berat Minsi isimli bir öğrenci mama dağıtılmasının çok güzel bir düşünce olduğunu dile getirerek “Bizim sokağımız da kar hala var ve kediler aç bir şekilde duruyor. Bu mamalar gerçekten iyi oldu. Okulumuzun bahçesinde olan kedilere de verebiliriz bence çok güzel oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:29
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