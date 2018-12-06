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Beşiktaş başkan adayından Zlatan İbrahimovic bombası!

Beşiktaş'ın 2019 yılında yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinoktay, Zlatan İbrahimovic'i transfer edeceğini dile getirdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 02:39
Beşiktaş başkan adayından Zlatan İbrahimovic bombası!

Beşiktaş'ın 2019 yılındaki başkanlık seçimine aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay, Zlatan İbrahimovic'i transfer etmek istediğini açıkladı.

İbrahimovic bombası!

Twitter hesabından, "Milan ile anlaşamaz ise, Mayıs ayından sonra Zlatan'a kartal pençesi yaptıracağız." yazan Hürser Tekinoktay, ardından gelen mesajlar için de "Sevgili arkadaşlar Beşiktaş'a 2. Sınıf takım muamelesi yapmayın ve karıştırmayın...Beşiktaş altyapı ve scouting modellerindeki Porto, Leipzig ve Dortmund kaynaklarından oyuncu kapar ama hedef onlar ile rekabet etmek değildir. Beşiktaş Winner kulüptür, iddialı kulüptür." ifadelerini kullandı.

Tekinoktay ayrıca "Beşiktaş'ın rakibi Real Madrid, Barca, Bayern, Arsenal, Milan vs vs dir. Beşiktaş hepsinden büyük bir camiadır." şeklinde tweet attı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 02:39
  1. Beşiktaş
  2. Hürser Tekinoktay
  3. Zlatan İbrahimovic

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