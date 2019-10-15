0553 313 94 23

Beşiktaş başkan adayından Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi seçilmesi halinde Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun'u tekrardan siyah beyazlı formayı giydireceği iddia edildi.

15 Ekim 2019 Salı 11:48
Beşiktaş başkan adayından Cenk Tosun bombası!

Kartal'da olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarının önemli hamleleri de ortaya çıkmaya başladı.

Cenk Tosun bombası!

Yarışın favorileri arasında gösterilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alması beklenen Erdal Torunoğulları’nın taraftarları mutlu edecek bir bomba için harekete geçtiği öğrenildi. Torunoğulları’nın bombasının Everton’da oynayan Cenk Tosun olduğu belirtildi. Torunoğulları, Cenk’in Gaziantepspor’dan bedelsiz olarak alınmasında ve Everton’a rekor ücretle satılmasında önemli rol oynamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:48
  1. Gaziantep
  2. Ahmet Nur Çebi
  3. Beşiktaş
  4. Cenk Tosun
  5. Everton
  6. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
    2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    3. Şehit polisin cenazesi törenle..
    4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    26. Teröristler bir kez daha sivillere..
    27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    28. Cep telefonu kullananları..
    29. Dualarımız Mehmetçik için
    30. Ekmek parası için çalışırken..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!