Beşiktaş başkan adayından Cenk Tosun bombası! Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi seçilmesi halinde Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun'u tekrardan siyah beyazlı formayı giydireceği iddia edildi.

Kartal'da olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarının önemli hamleleri de ortaya çıkmaya başladı. Cenk Tosun bombası! Yarışın favorileri arasında gösterilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alması beklenen Erdal Torunoğulları’nın taraftarları mutlu edecek bir bomba için harekete geçtiği öğrenildi. Torunoğulları’nın bombasının Everton’da oynayan Cenk Tosun olduğu belirtildi. Torunoğulları, Cenk’in Gaziantepspor’dan bedelsiz olarak alınmasında ve Everton’a rekor ücretle satılmasında önemli rol oynamıştı.

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