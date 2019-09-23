Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i konuk etti. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU: 1-1 Dk.84 Burak Yılmaz (pen) / Dk. 54 Crivelli Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, A. Ljajić, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, G. N'Koudou, Abdoulay Diaby Başakşehir: Mert Günok, G. Clichy, Epureanu, Škrtel, Júnior Caiçara, E. Višća, F. Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, D. Aleksić, E. Crivelli MAÇTAN DAKİKALAR 22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti. 45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı. İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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