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Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri

Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri...

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:14
Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri

Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Beşiktaş           

L. Karius

Douglas Pereira

Necip Uysal

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Atiba Hutchinson

A. Ljajić

Dorukhan Toköz

Burak Yılmaz

G. N'Koudou

Abdoulay Diaby

Başakşehir  

Mert Günok

G. Clichy

Epureanu

Škrtel

Júnior Caiçara

E. Višća

F. Gulbrandsen

İrfan Can Kahveci

Mahmut Tekdemir

D. Aleksić

E. Crivelli

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:14
  1. Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri
  2. Beşiktaş
  3. Başakşehir
  4. Süper Lig

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