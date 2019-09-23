Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri
Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri...23 Eylül 2019 Pazartesi 19:14
Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri...
Beşiktaş
L. Karius
Douglas Pereira
Gökhan Gönül
A. Ljajić
Dorukhan Toköz
G. N'Koudou
Abdoulay Diaby
Başakşehir
Mert Günok
G. Clichy
Epureanu
Škrtel
Júnior Caiçara
E. Višća
F. Gulbrandsen
İrfan Can Kahveci
Mahmut Tekdemir
D. Aleksić
E. Crivelli
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