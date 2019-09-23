Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Beşiktaş ile Başakşehir Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının ilk 11'leri... Beşiktaş L. Karius Douglas Pereira Necip Uysal Gökhan Gönül Caner Erkin Atiba Hutchinson A. Ljajić Dorukhan Toköz Burak Yılmaz G. N'Koudou Abdoulay Diaby Başakşehir Mert Günok G. Clichy Epureanu Škrtel Júnior Caiçara E. Višća F. Gulbrandsen İrfan Can Kahveci Mahmut Tekdemir D. Aleksić E. Crivelli

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