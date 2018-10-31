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Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarını devam ettirdi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Başakşehir'e misafir olacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarını devam ettirdi

Başakşehir ile oynanacak olan lig maçı için hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, bugün basına açık çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Tedavisi devam eden Gökhan Töre idmanda yer almazken, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma salonda çalıştı. Dorukhan Toköz ise dinlendirildi. Antrenman başında Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından istasyon çalışması yapan futbolcular daha sonra 3 takım halinde top kapma idmanı yaptı. Kanat organizasyonunun ardından dan alanda çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda, Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan isimler, çift kale maçta yer almadı. Oldukça heyecanlı geçen çift kale maç sırasında Caner'in eli Lens'in gözüne gelirken, Hollandalı futbolcuya saha kenarında müdahale edildi. Sakatlıktan kurtulan Adem Ljajic, attığı paslarla siyah takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Loris Karius, Pepe, Jeremain Lens, Cyle Larin, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Gary Medel'den oluşan siyah takım çift kale maçı kazanırken, bu futbolcular maçın ardından galibiyet pozu verdi. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
  1. Rize
  2. Beşiktaş
  3. Başakşehir

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