Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Beşiktaş, Hollandalı savunma oyuncusu Isimat-Mirin'in Touluse takımına transfer olduğunu açıkladı.20 Ağustos 2019 Salı 11:38
Beşiktaş'ın Hollandalı savunmacısı Isimat-Mirin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransa'nın Toulouse ekibine transfer oldu.
Daha önce Amiens ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Nicolas Isimat-Mirin, bir başka Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaşmaya vardı. Sky Sports'un haberine göre sağlık kontrolünden geçen Mirin 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Toulouse, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu kiraladığı Mirin'in yıllık maaşının tamamını ödeyecek.
Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş, Isimat-Mirin ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."
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