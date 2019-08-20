Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

Beşiktaş'ın Hollandalı savunmacısı Isimat-Mirin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransa'nın Toulouse ekibine transfer oldu.

Daha önce Amiens ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Nicolas Isimat-Mirin, bir başka Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaşmaya vardı. Sky Sports'un haberine göre sağlık kontrolünden geçen Mirin 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Toulouse, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu kiraladığı Mirin'in yıllık maaşının tamamını ödeyecek.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Isimat-Mirin ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."