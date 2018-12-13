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Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Avrupa'dan elendi- Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, 65. dakikada kırmızı kart gördü

13 Aralık 2018 Perşembe 23:12
Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç'in Malmö ekibine 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Son haftaya grupta 7 puanla 2. sırada giren ve alacağı 1 puanla dahi gruptan çıkma şansı bulunan siyah-beyazlı ekip, bu fırsatı kullanamadı.

İlk yarıda Necip Uysal, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, ikinci yarıda ise çok kötü bir oyun sergiledi.

Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, 51. dakikada Marcus Antonsson'un golüne engel olamadı. Son dakikalarda Cyle Larin ile önemli pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

I Grubu'ndaki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 7 puanla grup mücadelesini üçüncü sırada tamamladı.


- Gruptan beşinci kez çıkamadı


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde beşinci kez kötü performans gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı.

Bu organizasyonda 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'dan elendi.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon aynı organizasyonda bir kez daha 3. oldu ve elenmekten kurtulamadı.

Beşiktaş, 2010-2011, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında ise gruptan çıkmayı başarmıştı.


- Malmö kabusu sürüyor


Siyah-beyazlı ekip, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı.

İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 4 maçta rakibine mağlup oldu.

Grubun ilk maçında Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmada ise rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekiplerine ise 6. kez yenildi. Bu ülke temsilcilerini 3 kez mağlup eden Beşiktaş, bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı.


- Vodafone Park'ta yine yenildi


Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste ikinci Avrupa yenilgisini aldı.

Grubun 4. haftasında Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 mağlup oldu.


- Quaresma takımını 10 kişi bıraktı


Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Malmö'den Franz Brorsson'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.


- Taraftarlardan yine tepki


Beşiktaşlı taraftarlar, geçmiş maçlarda olduğu gibi Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan her iki oyuncu yedek kulübesine gelirken protestolara maruz kaldı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:12
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