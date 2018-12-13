Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş sahasında, Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

EFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, evinde Malmö'ye 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan maçta beraberlik ve galibiyetin yettiği maçta Malmö'ye 1-0 mağlup oldu. Malmö'nün golünü 51. dakikada Antonsson attı.

Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Malmö puanını 9'a yükseltip 11 puanlı lider Genk'in ardından UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 32'ye yazdırdı. 7 puanda kalan Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.