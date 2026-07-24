Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki sezon açılışını galibiyetle yaparken Türkiye’nin ülke puanına da katkı sağladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Midtjylland’ı konuk etti.
Tüpraş Arena’da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini tek golle geçerek rövanş öncesi avantaj elde etti.
ORKUN KÖKÇÜ SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol 26. dakikada geldi.
Kaptan Orkun Kökçü, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.
AVRUPA SEZONUNA GALİBİYETLE BAŞLADI
Beşiktaş, karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başardı.
Siyah-beyazlılar, 1-0’lık galibiyetle hem moral buldu hem de Avrupa yolculuğuna iyi bir başlangıç yaptı.
ÜLKE PUANINA 0.200 KATKI
Beşiktaş’ın Midtjylland karşısında aldığı galibiyet, Türkiye’nin UEFA ülke puanına da yansıdı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ülke puanına 0.200 puanlık katkı sağladı.
TÜRKİYE 9. SIRADA
Son tabloya göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.875 puanla 9. basamakta yer aldı.
Türkiye’nin önünde 50.729 puanla Hollanda bulunurken, 43.225 puanlı Çekya ise 10. sırada yer aldı.
İLK 10’DA SON DURUM
UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere 101.852 puanla zirvede yer aldı.
İtalya 87.660 puanla ikinci, İspanya 82.368 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Almanya 80.116 puanla dördüncü, Fransa 67.653 puanla beşinci, Portekiz 62.850 puanla altıncı sırada yer aldı.
Belçika 56.850 puanla yedinci, Hollanda 50.729 puanla sekizinci, Türkiye 46.875 puanla dokuzuncu ve Çekya 43.225 puanla onuncu sırada bulunuyor.
AVRUPA’DA HER GALİBİYET KRİTİK
Beşiktaş’ın galibiyeti, Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki puan yarışı açısından önem taşıdı.
Temsilcilerin alacağı her galibiyet ve tur geçişi, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumunu güçlendirme hedefi açısından belirleyici olacak.