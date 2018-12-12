Beşiktaş, Avrupa kupalarında 216. maçına çıkıyor









İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:





Organizasyon O G B M A Y ŞampiyonKulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 KupaGalipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFAKupası ve UEFA Avrupa Ligi 113 52 23 38 182 138 Toplam 215 83 46 86 288 307

- Güneş, rekorunu geliştirmeyi sürdürecek

Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.

Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 38. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 37 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 37 Avrupa mücadelesinde toplam 64 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

- En farklı galibiyeti Güneş yönetiminde aldı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

- Evinde 108. maçını oynayacak





Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü.

- İsveç ekiplerine karşı zorlanıyor





Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beşiktaş, yarınki rakibi Malmö ile daha önce 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 3 maçta rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 9 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grupta eşleşen iki takım arasında İsveç'te oynanan karşılaşmayı Malmö, 2-0 kazanmıştı.