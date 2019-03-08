Beşiktaş,Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü. Takım halindeki ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanları yaptı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yarı sahada 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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