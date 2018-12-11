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Beşiktaş aradığı stoperi Belçika'da buldu! Takehiro Tomiyasu

Ara transfer dönemi öncesi stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, St.Truiden’in 20 yaşındaki genç Japon stoperi Takehiro Tomiyasu'yu yakın takibe aldı.

11 Aralık 2018 Salı 02:56
Beşiktaş aradığı stoperi Belçika'da buldu! Takehiro Tomiyasu

Transferdeki yeni stratejisini genç oyunlar olarak açıklayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın sürpriz bir oyuncu için devrede olduğu iddia edildi. Vida’nın forvet transferini amorti etmek için satılacağı ve Pepe’nin de sezon sonunda takımdan ayrılacağı dedikodularının arttığı şu dönemde siyah-beyazlıları ilgilendiren iddia Belçika’dan geldi.

Avrupa'nın dev kulüpleri de talip!

Lazio, Udinese ve Werder Bremen’in ısrarla istediği St.Truiden’in 20 yaşındaki Japon stoperi Takehiro Tomiyasu için Beşiktaş’ın da devrede olduğu belirtildi. Ön liberoda da oynayabilen ve iki ayağını da kullanan Tomiyasu’nun videolarını Şenol Güneş’in de beğendiği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 02:56
  1. Beşiktaş
  2. Takehiro Tomiyasu
  3. St.Truiden
  4. Belçika
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  6. Japonya

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