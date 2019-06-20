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Beşiktaş aradığı sol beki buldu Diego Laxalt

Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan tecrübeli sol bek Diego Laxalt'ı yakın markaja aldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 03:04
Beşiktaş aradığı sol beki buldu Diego Laxalt

Siyah Beyazlılar, sol beke Caner Erkin’in alternatifini arıyor.

Sözleşmesi sona eren Adriano’ya yıllık 1 milyon 200 bin euro'dan yeni bir sözleşme öneren yönetim, Brezilyalı futbolcudan olumsuz cevap almıştı.

Sol bek için ortaya çıkan son isim ise Diego Laxalt...

Genoa’dan 14 Milyon euro'ya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İtalya ligi'nde 20 maçta forma giydi.

2022’ye kadar Milan’la sözleşmesi olan Uruguaylı futbolcu, menajerler tarafından kiralık olarak siyah beyazlı ekibe önerildi.

Beşiktaş, Laxalt'a yıllık 2 Milyon euro önermeyi düşünüyor.

TRT Spor

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 03:04
  1. Beşiktaş
  2. Milan
  3. Diego Laxalt
  4. İtalya Serie A

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