Beşiktaş aradığı orta sahayı nihayet buldu! Meyvelerini vermeye başladı...

Yapacağı takviyelerle birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, orta saha bölgesi için CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'la görüşüyordu. Siyah-beyazlılar bu transferde mutlu sona çok yakın.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha arayışları kapsamında gündeminde bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde de gaza bastı. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

Fotomaç'a göre; 6 milyon euro istenen Kazak oyuncu için 3 milyon euro+bonuslar öneren Beşiktaş, Rus ekibini ikna etmek üzere... Zaynutdinov transferinin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması için önemli mesai sarf ediliyor.

TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde forma giyecek Kazak oyuncu, orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor. 2020'den bu yana CSKA forması giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.

2020'de 2 milyon euro'ya imza attığı CSKA Moskova'da 81 maça çıkan Zaynutdinov, Rus devinde 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 2025'e kadar kontratı bulunan on numara, daha önce Astana, Rostov ve Taraz'da oynadı.

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