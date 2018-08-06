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Beşiktaş aradığı kaleciyi Real Madrid'de buldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki kaleci Kiko Casilla için girişimlere başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
Beşiktaş aradığı kaleciyi Real Madrid'de buldu

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki kaleci Kiko Casilla için girişimlere başladı.

KIKO CASILLA KİMDİR?

Kiko Casilla, futbol kariyerine ilk olarak 14 yaşında Gimnastic takımında başladı. Belli bir süre burada kendini geliştirdikten sonra İspanya’nın güçlü ekibi Real Madrid’in genç takımına 2000 yılında transfer oldu. 7 yıl boyunca burada genç takımlarda görev aldı.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ile birçok kulubün dikkatini çekti ve 2008 yılında 450 Bin Euro karşılığında Espanyol kulübüne transfer oldu.

Gelişmesi amacıyla ilk yıl Cadiz’e daha sonra da Cartagena kulübüne kiralandı. Bu iki kulüpte yeteri derecede kendini kalecilik alanında pişirdi ve 2011 yılında tekrar Espanyol kulübüne döndü.

Kariyeri boyunca 115 maça çıkarak başarılı bir performans gösterdi. 2014-2015 sezonunda ise 6 Milyon Euro karşılığında 2015 yılında eski takımı Real Madrid’e transfer oldu.

KIKO CASILLA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kiko Casilla, milli formayı kariyeri boyunca ilk olarak 2005 yılında İspanya U-19 takımında giydi. Daha sonra İspanya U-21 takımına davet edildi.

2014 yılında İspanya A Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kariyeri boyunca sadece bir maçta forma giyebildi.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
  1. Beşiktaş
  2. Kiko Casilla
  3. Real Madrid

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