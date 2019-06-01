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Beşiktaş aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu! Sürpriz isim

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Nikola Vlasic'e kanca attı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
Beşiktaş aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu! Sürpriz isim

Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefinde Everton'da şans bulamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic'in olduğu da gelen haberler arasında. Hedefte Nikola Vlasic

Nikola Vlasic hamlesi!

Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Everton'ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kaymak istiyor. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda, yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olan ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
  1. Beşiktaş
  2. Nikola Vlasic
  3. İngiltere Premier Lig

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