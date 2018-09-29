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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Bedavaya geliyor...

Alvaro Negrodo'nun takımdan ayrılmasının ardından ara transfer döneminde forvete takviye yapması beklenen Beşiktaş, Shandong Luneng forması giyen Graziano Pelle'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 02:19
Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Bedavaya geliyor...

Golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden harekete geçti. Negredo'nun ayrılmasının ardından Larin ilk 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemedi için Şenol Güneş'in golcü transferi için rapor verdiği ortaya çıktı. Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinde Shandong Luneng forması giyen İtalyan golcü Graziano Pelle için devreye girdi.

BEDELSİZ OLARAK GELİYOR

Pelle için Şenol Güneş'in onayını alan transfer komitesi deneyimli futbolcu ile ön protokol imzalamak için temasa geçti. Beşiktaş, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek ve bonservisi elinde olacak olan Pelle'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 02:19
  1. Beşiktaş
  2. Graziano Pelle
  3. Shandong Luneng
  4. Çin Halk Cumhuriyeti

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