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Beşiktaş aradığı forveti buldu! Ocak ayında Süper Lig'e geliyor

Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından devre arasından forvet takviyesi yapması beklenen Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Olivier Giroud'ı transfer gündemine aldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:07
Beşiktaş aradığı forveti buldu! Ocak ayında Süper Lig'e geliyor

Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo’yla yollar geçen gün resmen ayrılmıştı. İspanyol futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a gitmesi sonrasında yönetim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal’ın, bu doğrultuda ilk adayı İngiltere Premier Lig’den bulduğu ortaya çıktı. Yönetimin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud’un peşinde olduğu öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki isim için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, yıldız isim ve Chelsea’yi ikna turlarına yakın zaman içerisinde start verecek.

Alternatifler de hazır...

Başkan Fikret Orman’ın yenilenen yönetiminde İkinci Başkan olarak görev alan Serdal Adalı’nın, forvet transferi konusunda tam yetkili olarak çalışma yürüttüğü kaydedildi. Kulüpte daha önce futbol şubesinin başında görev yapıp Ricardo Quaresma’nın transferini gerçekleştiren Adalı’nın, Kartal’ın yeni forvetini de bitirecek isim olduğu kaydedildi.

Adalı’nın, ilk aday olarak Oliver Giroud’un belirlenmesine ek olarak Avrupa’dan birçok golcü alternatifinin de bulunduğu belirtildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:07
  1. Beşiktaş
  2. Oliver Giroud
  3. Chelsea

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