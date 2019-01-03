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Beşiktaş, Antalya'ya geldi

- Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarı hazırlıklarını 14 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek

03 Ocak 2019 Perşembe 15:50
Beşiktaş, Antalya'ya geldi


ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan hareket eden uçakla Antalya'ya gelen siyah-beyazlı kafileyi, havalimanında bir grup Beşiktaşlı taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.

Futbolculara ve teknik direktör Şenol Güneş'e tezahüratta bulunan taraftarlar, Beşiktaş otobüsünün önünü keserek meşale yaktı.

Diğer yandan bazı taraftarlar, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratta bulundu.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda, Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seylığlı, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel ve Utku Yuvakuran, bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, Hollanda'dan Helmond Sport, Almanya'dan Greuther Fürth ve Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:50
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. kamp

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