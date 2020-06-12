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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:38:32 -
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.


Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak.

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