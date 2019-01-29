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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29 Ocak 2019 Salı 14:31
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon, kuvvet ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma sonrasında denge ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenmanın pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi.

İdmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut atarak sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:31
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