Beşiktaş, Ankaragücü'nden puan alabilecek mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor... Detaylar haberimizde...
Beşiktaş Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor...
Biz de sizlere bu önemli mücadelede canlı gol anlatımı yapacağız... Maç başladı...
Ayrıntılar geliyor...
İLK 11'LER:
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Alper, Mujakic, Mert, Atakan, Pedrinho, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar.
STAT: Eryaman
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1
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