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Beşiktaş, 1. Lig takımına gol yağdırdı

Hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'la karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-1 mağlup etti.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
Beşiktaş, 1. Lig takımına gol yağdırdı

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında da kazandı. Dün oynanan maçta Hollanda 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, bugün Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'la karşı karşıya geldi.

Afyonspor ilk yarıyı önde kapattı

Maçın 45. dakikasında Emre Öztürk'ün attığı golle Afyonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda değişikliklerle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, maça oldukça hızlı başladı. 48. dakikada Larin takımına eşitliği getirirken, 51. dakikada Adem Ljajic frikik golüyle takımını öne geçirdi. 53. dakikada Larin farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Babel skoru belirledi

79'da Fatih Aksoy, 90'da ise Ryan Babel'in golleriyle skoru 5-1'e getiren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlıların maç kadrosunda Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek yer almadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
  1. Beşiktaş
  2. Fatih
  3. Antalya
  4. Emre Öz
  5. Afyon
  6. Hollanda
  7. Caner Erkin
  8. Burak Yılmaz
  9. Mustafa Pektemek

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