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Ekonomi Besiciler aylık 20 bin liraya çoban bulamıyor!
Ekonomi

Besiciler aylık 20 bin liraya çoban bulamıyor!

Elazığ’da besiciler tüm masraflarını karşılayıp 20 bin liraya vermelerine karşın çoban bulamadıklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:08:00 -
Besiciler aylık 20 bin liraya çoban bulamıyor!

Elazığ’da koyunların kuzulama dönemi sürüyor. Mart ayına kadar devam eden doğumların ardından kimi besici yaylaya çıkarken, kimi ise ağılda üretime devam ediyor. Fakat besiciler artık tüm masraflarını karşılayıp 20 bin liraya vermelerine karşın çoban bulamıyor.

Artık çoban bulamadıklarını belirten besici İsmail Güvercin, “Çobanlar bizim için sıkıntı. Önceden çocuklarımız büyürdü ve ilgilenirdi. Çocuklar okumak istediler. Tabi onlarda haklı. Bu iş zor. Kar, yağmur, çamur demeden uğraşmak gerekiyor. Onlarda zorluğa gelemiyor. Okumaya gidiyorlar ve meslek ediniyorlar. Bir ben birde eşim kalıyor. Bizde 600 tane hayvanı bakamıyoruz. 3-4 yıl önce Afgan çobanlar çıktı. Memleketimize yarayışlı oldular. Şimdi arasam da bir çobanı 15 bin liraya bulamıyorum. Geçen sene 10 bin liraya 6 ay tuttum ve 60 bin lira verdim. Ben bu sene aynı çobanı arıyorum adam yok. Çoban sıkıntısı var. 20 bin lira versek bile bulamıyoruz. Çoban büyük bir sıkıntı. Yerli çoban zaten 20 yıldır yok. Tek çare hayvanı elimizden tüketmektir. Bir daha ki sezona koç katımını yapmamak kaydıyla hayvanı besiye çekip, bıçak altına atmaktır. Başka çaremiz yok. Çoban olmayınca hiçbir şey olmuyor” dedi.

Nurali Köyünde 900 küçükbaş ile besicilik yapan Emin Kılıçtürk, "Şehre gelince çocuklar şehre alıştı. Hayvana gözü olmadı. Bu hayvana da mutlaka çoban olacak. 200 hayvanı beslesen 1 çoban, 500’üne 4 çobanla baş edebilirsin. Bunun sağımından tutun birçok alanı var. Şu anda kuzular doğuyor. Bazı hayvanlar genç ve kuzularını almıyor. Onu alıştırmak gerekiyor. 20 bin liraya çobanı zorla durdurabiliyorsun. 2 yıldır kriz oldu ve devletin de desteği oldu ama çobansız olmuyor. Şu anda 20 bin liraya çoban bulamıyoruz. 5-10 sene içerisinde Afgan çobanların çok büyük desteği oldu. Biz malı çoğalttık. Şu anda çobanlar kesildi. Başkasının yanındaki çobana 25 bin lira bile teklif verdim gelmedi. Aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çoban piyasada yok" dedi.

Güvercin, çoban olmamasından dolayı hayvan üretiminde sıkıntı yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

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