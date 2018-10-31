Beşerler'den Fikret Orman'a tepki

Ali Eren, Fikret Orman'nın "Yönetime yapılan tezahüratları çok yadırgadım. Maksadı anlamış değilim ama onları arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim. Beşiktaşlılık ahde vefadır." ifadelerine twitter hesabından cevap verdi.

Ali Eren sitem ederek "Eski futbolcular gelip bizden iş istiyor demiştiniz sayın başkanım, Beşiktaş'ta oynamış kongre üyesi olan Beşiktaşlı futbolcular da aynı ahde vefayı sizden görmek isterdi. Sadece iş konusunda değil.(Benim Kimseden İş talebim olmadı) genel olarak" şeklinde görüş bildirdi.

Fikret Orman: "Yönetime yapılan tezahüratları çok yadırgadım. Maksadı anlamış değilim ama onları arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim. Beşiktaşlılık ahde vefadır." (DHA)

Fikret Orman'nın bu konuyla ilgili ne söyleyeceği ise merak konusu...

Ali Eren Beşerler 1997 - 2003 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.