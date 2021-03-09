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Dünya Beşar Esad korona mı oldu? Esad koronadan öldü mü?
Dünya

Beşar Esad korona mı oldu? Esad koronadan öldü mü?

Kendi halkının başına bombalar yağdıran Suriye’nin gayri meşru Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Katil Esad’ın hastalığa yakalandığı açıklandı. Peki Beşar Esad korona mı oldu? Esad öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:04:00 - 2021-03-09 16:15:20
Beşar Esad korona mı oldu? Esad koronadan öldü mü?

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla deva ederken, dünya genelinde toplam vaka sayısı 117 milyon olurken, koronadan iyileşen hasta sayısı 66 milyon oldu. Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı ise 2.6 milyonu buldu. Koronavirüs salgını iç savaşın yaşandığı Suriye’de de görülmekte. Kendi halkına bombalar yağdıran, çoluk çocuk demeden kendi halkini bombalayan eli kanlı katil Beşar Esad ve eşi Esma Esad koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Suriye’de gayri meşru Esad hükümeti, katil Esad'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermezken iddialara göre Esad’ın korona hastalığı ağır geçirdiği haberleri dolaşıyor. Esad'ın doktorları büyük panik içerisinde olduğu da iddialar arasında.

Suriye’de kaç kişi öldü?

15 Mart 2011 tarihinde Suriye İç Savaşı başladı. Onunla birlikte hem Suriye muhalefeti'nden hem de Beşşar Esad güçlerinden kayıp verildi. Ayrıca silahsız binlerce sivil öldü. En son ülke genelinde 20 bin ile 31 bin arasında tam belli olmayan bir ölü sayısı vardır. UNICEF, Suriye'de 500 çocuğun öldüğünü ve 400 çocuğun tutuklandığını bildirdi.

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