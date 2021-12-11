  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Beşamel sos tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Beşamel sos tarifi, nasıl yapılır?

Beşamel sos veya orijinal adıyla Sauce béchamel, Fransız kökenli beyaz bir yemek sosudur.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:32:00 - 2021-12-11 10:34:58
Beşamel sos tarifi, nasıl yapılır?

 

Beşamel sos tek başına kullanılan bir sos değildir. Lezzeti ve kıvam verici dokusu ile kremalı çorbalarda, pürelerde, sebze ve et yemeklerini gratine etmede yani gratenlerde, dolgu amaçlı olarak kroketlerde, fırın makarna, lazanya, sufle ve volovan gibi çok çeşitli yemeklerde kullanılır.

Beşamel sos malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı süt
  • Tuz
  • Taze karabiber

Beşamel sos tarifi

Beşamel sos tarifi için önce tereyağını kalın tabanlı bir tencerede eritin. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ancak kahverengileşmesine izin vermeyin. İki dakika yeterli olacaktır. Sıcak sütü ekleyin ve koyulaştıkça karıştırmaya devam edin. Kaynama aşamasına gelsin. Tat vermek için tuz ve karabiber ekleyin, ocağın altını kısın ve 2 ila 3 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın. Beşamel sos hazır. Eğer hemen kullanmayacaksanız topaklanmaması için ara ara karıştırın. Afiyet olsun...

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyl..
Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı
Medya

Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan flaş bir imza attı.
Gediz güveci tarifi
Kadın - Aile

Gediz güveci tarifi

Kütahya'nın Gediz ilçesine özgü bir yemektir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay