Beşamel sos tarifi, nasıl yapılır?

Beşamel sos tek başına kullanılan bir sos değildir. Lezzeti ve kıvam verici dokusu ile kremalı çorbalarda, pürelerde, sebze ve et yemeklerini gratine etmede yani gratenlerde, dolgu amaçlı olarak kroketlerde, fırın makarna, lazanya, sufle ve volovan gibi çok çeşitli yemeklerde kullanılır.

Beşamel sos malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

Tuz

Taze karabiber

Beşamel sos tarifi

Beşamel sos tarifi için önce tereyağını kalın tabanlı bir tencerede eritin. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ancak kahverengileşmesine izin vermeyin. İki dakika yeterli olacaktır. Sıcak sütü ekleyin ve koyulaştıkça karıştırmaya devam edin. Kaynama aşamasına gelsin. Tat vermek için tuz ve karabiber ekleyin, ocağın altını kısın ve 2 ila 3 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın. Beşamel sos hazır. Eğer hemen kullanmayacaksanız topaklanmaması için ara ara karıştırın. Afiyet olsun...