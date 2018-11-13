Beşamel sos hazırlamanın püf noktaları

Gerek et yemeklerinde gerek ise sebze yemeklerinin üzerinde beşamel sos oldukça lezzetli bir uyum yakalamaktadır.

Süt, tereyağı ve unla hazırlanan bu sosun yapımı çok kolay görünse bile aceleyle ve bazı püf noktalarına dikkat edilmemesi halinde çok koyu, çok sulu veya topaklı olabilir.

Beşamel sos yapımı öncelikle sabır ister, dikkat ister, özen ister. Eğer bu özelliklere sahipseniz zaten nefis bir sos hazırlayacaksınız demektir.

SABIR, DİKKAT, ÖZEN

Sabır ister; çünkü beşamel sos diğer birçok sosa göre pişme süresi daha uzun olan bir sostur. Dikkat ister; çünkü en ufak bir ölçü hatası sosun istenilen kıvamda olmamasına sebep olabilir. Özen ister; çünkü baştan savma tavırlara hiç gelemez..

Bu hataları yaparsanız üzerini dünyadaki bütün peynirlerle kaplayacak bile olsanız örtbas edemezsiniz, bu yüzden ilk seferinde doğruyu yapmanız gerekir. Birkaç hatayı önleyerek ve bu beş basit ipucunu izleyerek, ipeksi pürüzsüz beşamel sosu her zaman yapabilirsin.

1. Oranı kullanımı

Klasik bir beşamelin temel oranı, 2 gram yağ için 3 gram un olmalıdır. Bu orana bir litre süt kullanabilirsiniz. Daha kalın sos isterseniz sütü daha az koyabilirsiniz.

2. Pişirme zamanlaması

Yağ ve un kavurma işi biraz aldatıcı olabilir. Kavurduğunuz yağ ve un kahverengiye ulaştığında, koyulaştırma kabiliyetinin bir kısmı kaybolur ve sosunu koyulaştırmak için daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Öte yandan, bir beşamel için, yeterince uzun süre pişirilmiş beyaz un olması da gerekiyor ki un tadı olmasın.

Kuru görününceye kadar yağ ve un kavurmasını pişirin ve en azından beş dakika, un kokmaya başladığında sütü ekleyin.

3. Soğuk süt kullanılması

Soğuk süt ile beşamel yapabilirsin, ama daha büyük bir karmaşa yapacak ve pişirmek için daha uzun süre bekleyeceksiniz.



Sıcak süt kullanmak için mikrodalga fırında bir-iki dakika boyunca sütünüzü ısıtın. Bir cam ölçme kabı, ısıtma ve dökme için idealdir.

4. Sütü ilave yöntemi

Sütü hemen kavrulmuş yağ ve una eklemek, beşamel oluşturmak için en hızlı yol olabilir. Ancak özellikle süt soğuksa şoklama yapar ve bu da topaklanmayı beraberinde getirir. Sürekli çırparak topakları gidermeye çalışırsınız.

Bunun yerine şunu deneyin: Soğuk sütün yaklaşık dörtte birini ekleyin ve yavaşça çırpın ve yağ ve un kavurması gevşedikten sonra kalan sütü yavaşça eklemeden önce topakları kırın.

5. Uzun süre pişirmeyin

Sütü ekledikten sonra biraz pişirin. Eğer uzun süre pişirirseniz sos kalın olun. Beşamel sosu istediğiniz kıvama gelmeden pişirmeyi durdurun. 2 dakika kadar sosu çırpın.

Beşameliniz mükemmel oldu mu?

Bunu anlamak için içine bir kaşık sokun. Kaşığın arkasında kalan sosu parmağınızla sıyırın. Parmağınızın geçtiğini alan temiz kalıyorsa sosunu mükemmel pişmiş demektir.

Bundan sonra baharat ve peynirizi ekleyebilirsiniz.