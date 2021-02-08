BES Türkiye'nin tasarruf dinamosu

Sisteme büyük güven duyulduğunu dile getiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “BES, Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline geldi” dedi.

Takdir yağıyor

Sincek, pandemi döneminde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) iyi bir sınav verdiğini belirtti. Sistemin talep gördüğüne işaret eden Sincek, “Gönüllü BES’te katılımcı adedi 6 milyon 900 bini, fon tutarı da 159 milyar lirayı buldu. Bu büyümede katılım esaslı BES’in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. BES’in başarılı bulunduğunu ve takdir topladığını anlatan Sincek, şu görüşleri paylaştı: “Yeni normale giriyoruz. Yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Pandemiden ötürü neyin ne şekilde olacağını bilemiyoruz ancak tahminlerde bulunabiliyoruz. Böylesine belirsiz bir ortamda BES’e yatırımcılarca duyulan güven önemli ölçüde arttı. Çok şükür, bu güven boşa çıkmadı. BES, Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi oldu.

2021’e moralle girdik

Burada hem yüzde 25 devlet katkısının hem de dijitalleşmenin büyük payı var. Müşterilerin de çalışanların da evlerinden adım atamadıkları bir dönemde dijital ortamdan tüm bu başarılar elde edildi. Aşılamanın başlaması ve pandeminin ardından yeni normallerimizin ortaya çıkması 2021’e daha moralle girmemize imkân tanıdı. Bu başarı grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyoruz.”

Getiri şampiyonu

Katılım Emeklilik olarak BES’e yönelimi arttıracak hamleler yaptıklarını anlatan Sincek, “Şu aşamada getiri şampiyonuyuz. Nitekim Hisse Fonumuz 2020’yi yüzde 109.31 getiri oranıyla açık ara önde tamamladı” diye ekledi.