Beş Şiir Beş Şair ile edebi gece

Kahramankazan Belediyesi Beş Şiirlik Gece programıyla ünlü şairleri konuk ederek davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hüseyin Akın, Safiye Samyeli, Şahin Taş, Yaşar İliksiz, Yavuz Nufel kitap dışında yayınlanmayacak ve bu gece dışında hiçbir yerde okunmayacak şiirleriyle konuk oldu. Şairler şiirlerini okuyarak davetlilere keyifli bir gece yaşattı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da edebiyat öğretmeni olduğu dönemde yazdığı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü iken tamamlayarak katıldığı bir yarışmada ödül aldığı, “Adem Adım Hiç” şiirini okuyarak davetlilerin ruhlarına dokundu. Tüm edebiyat severlerin hafızalarında derin izler bırakan şiir gecesi Kahramankazan Belediyesi bünyesinden kurulan Anka Radyo’dan canlı olarak yayınlandı. Şairler daha sonra sırayla mikrofona geçerek anılarını edebiyatseverlerle buluşturdu. Programın devamında ise izleyiciler de etkinliğe eşlik ederek şiirlerini okuma fırsatı buldu.

Edebiyata ve şiire önem veren Başkan Oğuz: “Kahramankazan’da edebiyat akşamları diye bir serimiz var bizim. Bunun bir parçası olarak da beş kıymetli şairimizi Kahramankazan’da misafir ettik. Mutluyuz Kahramankazan’ın sadece fiziksel ve maddi olarak büyümesi değil Kahramankazan’ın şiirle, sanatla, kültürle de buluşmasını sağlamak biz yöneticilerin asli görevlerinden bir tanesidir. İşte bu çerçevede yaptığımız çalışmaların bir tanesi de bugün Beş Şiirlik Gece oldu. Şiir severleri sanat severleri Kahramankazan’da buluşturmaktan çok mutluyuz” dedi.

Şairlerden Kahramankazan’a övgü

Kahramankazan’da böyle bir etkinlik yapılmasından dolayı mutluluklarını dile getiren şairler, övgü dolu sözlerinde Kahramankazan’ın 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık hikayesine de değinmeyi ihmal etmediler.

Güzel bir etkinlik oldu diyen Şahin Taş:” Hem katılımcı arkadaşlara hem de başta Başkanımız Serhat Bey olmak üzere konukseverlikleri ve katılımları için şükranlarımı sunarım” diye belirtti.

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Kahramankazan’da gerçekleştirilen 5 Şiirlik Kitap etkinliği sıra dışı farklı ve özgün bir etkinlik oldu diyen Hüseyin Akın: “Etkinlik gündelik hayat içerisinde koşuşturan insanımıza kalbinin yerini işaret etmeye ve şiirsel dikkati çekmeye katkı sağladı. Dileriz ki bu program bundan sonra yapılacaklar için bir başlangıç teşkil edip gelenek oluşturur. Katkı sağlayan herkese teşekkürler” dedi.

Yavuz Nufel: “Çok etkinliğe katıldım ama bu etkinlik Türk şiirinin milenyumu oldu, şiirin meşalesi Kahramankazan’da öyle bir yakıldı ki bundan sonra bu ışık ülkemizi daha güçlü ısıtacak ve ışıtacak. Bir ilkti devamı olması dileğimle” diye konuştu.

Safiye Samyeli ise duygularını şu şekilde anlattı:”5 Şiirlik Kitap projesinde kazanan Kahramankazan oldu. Kazanan Türk Edebiyatı oldu ve bizlerde bunun haklı gururunu yaşıyoruz”

Emeği geçenlere teşekkür eden Yaşar İliksiz:” Sıra dışı bir eser için hayli sıra dışı, her anı samimiyetle yaşanan, herkesi mest eden bir etkinlik oldu. Örnek alınıp, yaygınlaştırılmasını umduğum bir organizasyon örneği oldu” dedi.

Şairlerin kitaplarını imzalamasının ardından hatıra fotoğrafının çekimiyle program son buldu.