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BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ne kadar?

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan OTS'ye katılımlar sürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) özel sektör katılımları 10- 50 çalışanı bulunan özel sektör 1Temmuz’ta, 10’dan az çalışanı bulunan özel sektör ise BES’e 1 Ocak 2019’da başlayacak. Çalışanlar prime esas kazancın % 3'üne karşılık gelen tutar BES kesintisi olacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:55
BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ne kadar?

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne katılımlar sürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) özel sektör katılımları 10- 50 çalışanı bulunan özel sektör 1Temmuz’ta, 10’dan az çalışanı bulunan özel sektör ise BES’e 1 Ocak 2019’da başlayacak. Çalışanlar prime esas kazancın % 3'üne karşılık gelen tutar BES kesintisi olacak.

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) katılımlar sürüyor. BES’e özel sektör katılımları 10- 50 çalışanı bulunan özel sektör 1Temmuz’ta, 10’dan az çalışanı bulunan özel sektör ise BES’e 1 Ocak 2019’da başlayacak. Çalışanlar prime esas kazancın % 3'üne karşılık gelen tutar BES kesintisi olacak. Türkiye genelinde 10 ile 50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılacak. Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olacak. Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor. Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacak. OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:55
  1. bireysel emeklilik sistemi
  2. bes

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