BES ne kadar? 2021 BES devlet katkısı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı olan dördücü buluşmayı 28 Aralık’ta gerçekleştirdi. İlk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 gün sonra 2021 Asgari Ücret tutarını oy birliği ile kabul etti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 asgari ücretin değişmesiyle birlikte ocak ayı itibariyle geçerli olacak BES fiyatında da değişiklik oldu.

Bu yıl BES devlet katkısı ne kadar?

Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu. Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Yani, bir katılımcı için 2021'de en fazla 10732.5 TL katkı söz konusu olacak. Asgari ücret artınca bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişilerin aldığı katkı payı da artmış olacak.

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.