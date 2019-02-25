BES için son günler

Çalışanlarını otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) sokmayan 300 bini aşkın firmaya yeni bir imkân sunuldu. Söz konusu firmalara çalışanlarını sisteme dahil etmeleri için 27 Şubat’a kadar hak tanındı. Daha evvel otomatik BES’e geçmemiş olan 32 bin şirket ile ocak ayı sonuna kadar sisteme girmesi gereken 282 bin işveren, bu tarihe kadar başvuruda bulunmaları halinde yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar.

Cezası var

Başvuru yapmayan; adım atmayan firmalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her bir çalışan için aylık 100 lira idari para cezası uygulanacak.