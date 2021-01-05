  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:58:45 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226218577
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,46211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2729281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171169719
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2328226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu

Dün akşam 15. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. ..
Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi...
Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı

Koronavirüs hakkında gerçek dışı bilgiler paylaşarak kamuoyunu yanlış yönlendiren Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Vatandaşın anayasal haklar..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay