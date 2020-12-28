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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:30:00 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2326218676
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,39552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0129218
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171169323
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1028271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1216160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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