BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,23
|262
|186
|76
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,39
|55
|29
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,13
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,01
|29
|21
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,17
|116
|93
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,10
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,94
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,12
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)