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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:20:11 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2626220455
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,02554411
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,78220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8029263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,221169320
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4428235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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