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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:03:12 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,61262127132
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,02552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7329425
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,231163878
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,0216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0016122

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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