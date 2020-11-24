BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,61
|262
|127
|132
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|1,02
|55
|28
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,10
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,73
|29
|4
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,23
|116
|38
|78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,39
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|2,02
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,00
|16
|12
|2
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)