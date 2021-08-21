BES fonları artık tekbir platformda alınıp satılabilecek

Takasbank sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. TEFAS platformu başta olmak üzere birçok platformu ve piyasayı işleten ve yenilikçi hizmetlerini hayata geçiren Takasbank, 18 yıldır saklama hizmeti sunduğu Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yer alan emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu, 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle hizmete sundu. BEFAS sayesinde BES katılımcıları artık diledikleri bireysel emeklilik fonları arasında özgürce seçim yapabilecekler.

Katılımcıların bireysel emeklilik sistemindeki getirileri artacak

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu “BEFAS Platformu sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları platformda işlem gören fonlardan dilediklerini, katılımcı sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini değiştirmeden, mevcut şirketleri aracılığı ile alıp, satabileceklerdir. Bu sayede emeklilik şirketlerinin, bir taraftan katılımcılarını muhafaza ederken diğer taraftan kurucusu oldukları fonların performansını arttırmak üzere azami özeni göstereceklerini ve bunun BES katılımcılarına getiri artışı olarak yansımasını beklediklerini ” ifade etti. Sungurlu “Emeklilik birikimlerini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcıların; birikim tutarı veya oranı hususlarında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan fon seçimi yapabileceklerini” sözlerine ekledi.

Fonlar arası geçiş kolaylaşıyor maliyetler aynı kalıyor

Sungurlu “Bireysel emeklilik katılımcıları, sözleşmelerinin bulunduğu şirketin internet veya mobil uygulamaları üzerinden, katkı payının ve mevcut birikimlerinin BEFAS Platformu’nda işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini kolaylıkla iletebileceklerini” belirtti.

Katılımcılara detaylı analiz imkânı sunuyor

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda (www.tefas.gov.tr), yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanmaktadır. Platform sayesinde vatandaşlarımız emeklilik yatırım fonlarının da detaylı analizlerinin yapabilmektedir. TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun fon karşılaştırma özelliği ile katılımcıların; getiri bazlı, yönetim ücreti ve büyüklük bazlı, ya da sadece herhangi bir şirkete ait olan bireysel emeklilik fonlarının farklı zaman aralıklarına göre görüntüleyebilmekte ve karşılaştırma yapabilmekte olduğunu ifade eden Sungurlu, vatandaşlarımızın daha detaylı bilgiyi www.takasbank.com.tr ve www.tefas.gov.tr web sitelerinden edinebileceklerini ifade etti.