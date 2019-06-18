Beş aylık bütçe açığı 66.5 milyar TL

Merkezi yönetim bütçesi 2019 Mayıs ayında 12,1 milyar lira açık verdi. İlk beş ayın bütçe açığı ise 66,5 milyar lira olarak açıklandı. Mayıs ayında gelirler geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 71,6 milyar lira, giderler de yüzde 24,2 artarak 83,6 milyar lira oldu. İlk beş ayda da gelirler 2018’in aynı dönemine oranla yüzde 15 artışla 347,5 milyar liraya, giderler ise yüzde 28,4 artışla 414 milyar liraya yükseldi.