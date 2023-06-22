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Gündem Beş askerimizi şehit etmişlerdi! Aynı yerde öldürüldüler
Gündem

Beş askerimizi şehit etmişlerdi! Aynı yerde öldürüldüler

Yeniakit Publisher
2023-06-22 12:26:00 -
Beş askerimizi şehit etmişlerdi! Aynı yerde öldürüldüler

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekatında terör örgütü PKK’nın sözde Batı Zap Karargahı Özel güç sorumlusu Serhat Öğmen ile iki terörist öldürüldü. Türkiye'ye sınır bölgesinden terörist sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan 2022 günü Hakkari'nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin, Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekatında terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye sınır bölgesinden terörist sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan 2022 günü Hakkari'nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin, Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekatında terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi.

 

SÖZDE ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU

PKK'nın “Behdinan sahası” diye adlandırdığı Zap Vadisi sözde Batı karargahı özel güç sorumlusu Canfeda kod adlı Serhat Öğmen ile Aryana kod adlı Dilan Durmuş ile Suriye uyruklu Pale kod adlı Ahmed İbrahim, Zap Vadisinde etkisiz hale getirildi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, teröristlerden sözde bölge sorumlusu Serhat Öğmen örgütün suikast ve sabotaj, mayınlı saldırı gibi saldırılarını gerçekleştiren sözde özel güç yapılanmasının başındaki isimlerden biriydi.

5 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ HAİN SALDIRININ FAİLİ

İçişleri Bakanlığının da 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alan Serhat Öğmen 24 Mayıs 2022 günü Zap Vadisinde tespit edilen bir sığınağı imha eden Mehmetçiğe İsveç menşeli güdümlü AT-4 yeni nesil füze ile saldırı düzenlemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu hain saldırıda şehit olmadan birkaç saat önce aynı fotoğraf karesinde ölümsüzleşen Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya ile sözleşmeli er Celal Tekedereli şehit olmuştu.

Terörist Öğmen'in 5 askerimizi şehit ettiği Zap Vadisinde öldürüldüğü bildirildi. Teröristin Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Vadisinde 2019 yılında düzenlenen Pençe Kaplan harekâtında da yaralandığı ve Irak'ın kuzeyinde tedavi edildikten sonra bu kez Pençe Kilit harekatı bölgesine sorumlu olarak gönderildiği belirlendi.

Teröristin Irak'ın kuzeyindeki Kerkük ve Mahmur bölgelerinde de IŞİD'li teröristlere karşı çatışmalara katıldığı bildirildi.

SURİYE UYRUKLU TERÖRİST TE ÖLDÜRÜLDÜ

Terörist Serhat Öğmen ile birlikte öldürülen Suriye uyruklu Ahmed İbrahim'in de terör örgütünün sözde özel güç yapılanmasında suikast hücresi olarak faaliyet yürüttüğü, TSK'ya karşı Suriye'nin Deyr Ez Zor bölgelerinde çatışmalarda yer aldıktan sonra 2018 yılında Hatay'ın karşısındaki Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı harekatında da güvenlik güçlerine karşı çok sayıda mayınlı ve silahlı saldırıda yer aldığı bildirildi. Teröristin, Suriye'nin kuzeyinde ağır silah eğitimi aldıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap vadisine gönderildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Mehmetcik

Geberin alcaklar. Cehennem azabiniz eksilmesin!!! Mehmetciklerim, yigitlerim, Rabbim ne muradiniz varsa versin!!! Rabbim sizleri sevenlerinize ve milletinize bagislasin. Amin!!!

toshiba

Vuran eller dert görmesin. Zalimler için yaşasın Cehennem.
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