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Spor

Bernard Mensah, Fenerbahçe’yi seviyor

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Fenerbahçe maçlarında skora katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:13:51 -
Bernard Mensah, Fenerbahçe’yi seviyor

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Fenerbahçe maçlarında skora katkı sağlıyor.


Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yedikleri goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, tek golünü Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile buldu. Sarı-Kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Türkiye Liginde hem Kasımpaşa hem de Hes Kablo Kayserispor formasıyla Fenerbahçe karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.


Ganalı futbolcu Mensah, Fenerbahçe kalesine attığı 3 golün 2’sini Hes Kablo Kayserispor forması ile, 1 gol ise Kasımpaşa forması ile gerçekleştirdi. Mensah yaptığı 2 asistin 1’ini Kasımpaşa 1’ni Hes Kablo Kayserispor formasıyla yaptı. Öte yandan Bernard Mensah bu sezon 21 maçta görev yaparken 4 gol ve 8 asiste ulaştı.

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