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Gündem Berlusconi'nin ölümü Erdoğan için "En yakın dostlarımdan biri" sözlerini akıllara getirdi
Gündem

Berlusconi'nin ölümü Erdoğan için "En yakın dostlarımdan biri" sözlerini akıllara getirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:07:00 -
Berlusconi'nin ölümü Erdoğan için "En yakın dostlarımdan biri" sözlerini akıllara getirdi

Milano'da tedavi gördüğü hastanede akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden İtalya eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'en yakın dostlarımdan biri' olarak tanımladığı sözleri yeniden gündem oldu.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Erdoğan ile samimiydi

1994 yılından 2011 yılına kadar İtalyan siyasetine yön veren ve dört hükümeti yöneten milyarder iş insanı Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da "en yakın dostlarından biri" olarak tanımlamıştı.

Erdoğan ailesinin düğünlerine katılmıştı

Sık sık Erdoğan'la görüşen samimi pozlar veren Berlusconi, Başbakanlığı döneminde Türkiye ile yakın ilişkiler kurmuş, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2003'te İstanbul'da kıyılan nikâhında da şahitlik yapmıştı.

 
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Berlusconi ayrıca, Sümeyye Erdoğan'ın düğününe de katılmıştı.

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