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Aktüel

Berlin’de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu kuruldu

2020-04-27 13:25:55 -
Berlin’de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu kuruldu

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, sürücülere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test istasyonu kuruldu.

Wedding semtindeki "Festplatz" meydanında kurulan test istasyonunda, Kovid-19 belirtileri gösterenler veya enfekte bir kişiyle temasta bulunanlar test yaptırabiliyor.

Test yaptırmak isteyen kişiler, Mitte ilçesinin sağlık dairesini aradıktan sonra buraya yönlendiriliyor.

Aracıyla alana gelen sürücülere, çadırlarda, otomobillerinden inmeden Kovid-19 testi yapılıyor.

Özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık çalışanları test yaptırmak için istasyona gelen sürücülere temas etmeden uygulamayı gerçekleştiriyor.

Mitte Sağlık Dairesinden alınan bilgiye göre, söz konusu istasyonda günde 50 ila 60 test yapılması planlanıyor.

Berlin'dekine benzer bir Kovid-19 test istasyonu Neukölln ilçesinde de açılacak.

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