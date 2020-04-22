  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020-04-22 16:26:40 -
Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.

Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı