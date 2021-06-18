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Gündem Berkin Elvan davasında karar ne oldu? Berkin Elvan davası polis ne kadar ceza aldı?
Gündem

Berkin Elvan davasında karar ne oldu? Berkin Elvan davası polis ne kadar ceza aldı?

Son dakika haberine göre, Gezi bahanesiyle ülkenin sokaklarını karıştırmak için dış güçlerin düğmesi basması ve içteki işbirlikçilerinin de sokakları yakıp yıktığı Gezi olayları sırasında öldürülen Berkin Elvan davasında sanık polis hakkında ceza verildi. Peki Berkin Elvan davası polis ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:17:00 - 2021-06-18 16:21:40
Berkin Elvan davasında karar ne oldu? Berkin Elvan davası polis ne kadar ceza aldı?

Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık polis memuru F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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