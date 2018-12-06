Berkez Özer, siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynanan Giresunspor maçına ilk 11'de başladı. Sezon başı Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

100 Giresunsporlu taraftar takımlarını takip etti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupasında aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti. Geçen sezon Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi. Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.