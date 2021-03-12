Berkel: Yeni modellerimizi dünyaya yaymaya devam edeceğiz

Onur Yılmaz

Berkel, 2021’de yeni modelleri Bayon’la başarılarına başarı ekleyeceklerine işaret etti. Berkel, şu açıklamalarda bulundu:

Seri üretime geçiliyor

Bayon bizim için bir milattır. 2020 Ekim döneminde satışa sunduğumuz i20’yle aynı platformda üretilen Bayon’u Kona modelimizin altında konumlandırıyoruz.

50 milyon Euro ilave yatırım yaptığımız Bayon, i10 ve i20’nin ardından Kocaeli’nde üreteceğimiz üçüncü modelimiz olacak.

Hedefimiz, bu sene 30 bini aşkın Bayon markalı otomobil üretmek.

Mart ayında seri üretime başlayacağız.

Bayon’u Avrupa’da ve Türkiye’de ya nisan ya da mayısta satışa sunacağız.

Ürün gamımızı güçlendiriyoruz

Hyundai Assan olarak SUV tarafında ürün gamımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz.

Bayon da yakında SUV ailemize dahil olup satışlarımıza ivme katacak.

2020’de sattığımız her üç modelden biri SUV’du. Bu önemli bir başarıydı. Bu başarıyı yukarı taşıyacağız.

Bayon, Kona ve Tuson’la SUV satış adedimizi daha da arttıracağız.

Yeni modelimiz Bayon, Avrupa’da ilgiyle karşılandı.

SUV satışımızda bir numarada 13 binle Tuson alıyor. Yakında yenilenmiş Tuson’u tüketiciyle buluşturuyoruz. Tuson yine açık ara önde olacak gibi görünüyor.

Bayon’un satışı Kona’yı geçebilir.

Üretimi arttıracağız

2020’de 137 bin 100 taşıt ürettik. 2021’de bu rakamı yüzde 11 arttırarak 158 bin 500’e çıkarmayı planlıyoruz.

2020’de ihracatımız 128 bindi. 2021’de bu rakamı yüzde 16 arttırarak 149 bine çekmeyi amaçlıyoruz.

40’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizi daha çok ülkeye yollamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Yerlileime hamleleri

2020 Ekim ayında i20’yle yerlilik oranımızı arttırdık. Bayon’la daha da arttıracağız.

Kona ailesinin yeni ürünlerini de yazın ülkemize getireceğiz.

SUV’da en çok tercih edilen marka olmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz.

2021 için umutluyuz. Normalleşmenin ve aşılanmanın artmasıyla ekonomide gidişatın daha iyi olacağı kanısındayız.

2020’de iyi bir grafik ortaya koyuldu. Otomotiv satışları dünyada yüzde 13, Avrupa’da yüzde 19 daralırken ülkemizde yüzde 60 seviyesinde arttı. Türkiye, diğer ülkelerden olumlu ayrıştı. Bu senenin ilk 2 ayında da satışlar yüzde 19 arttı.